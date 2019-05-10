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Эстония попросит для России новых санкций 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поднимет в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях. Об этом он заявил в интервью Eesti Päevaleht.
По его словам, Россия заслуживает санкции, поскольку применяет силу и действует агрессивно в отношении соседних стран.
Кроме того, поводом ответных действий в отношении Москвы эстонский политик считает выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Ранее заявку на российские паспорта смогли подать и жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ожидается, что встреча министров иностранных дел, на которой Рейнсалу поднимет вопрос санкций, состоится 14 мая.
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В мире , Конфликты , Политика , Прибалтика , МИД , Брюссель , Эстония
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