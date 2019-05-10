Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

Ранее Коми дал интервью телеканалу CNN, в котором обвинил действующего главу страны в препятствии правосудию, подверг критике генпрокурора страны Уильяма Барра и его заместителя Рода Розенштейна, как ставленников президента. Экс-директор ФБР также допустил, что у России есть способы давления на Трампа.