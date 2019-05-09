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Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Nicholas Kamm
Госдепартамент США назвал "торжеством справедливости" приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.
Бесстыдная попытка. Лондон заклеймил Россию
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Шишмаков и Попов были осуждены заочно.
"Сегодняшнее решение суда в Черногории, который признал двух офицеров российского ГРУ виновными в попытке терроризма, — явная победа для принципа верховенства права, которая продемонстрировала неприкрытую попытку России к подрыву суверенитета независимой европейской страны", — говорится в письменном слова заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
По ее словам, с момента предотвращения путча, который якобы поддерживала Россия, "Черногория предприняла важные шаги к интеграции в трансатлантическую семью — прежде всего присоединилась к НАТО в 2017 году".
"США гордятся тем, что Черногория наш союзник, и продолжат поддерживать Черногорию в усилиях по утверждению принципа верховенства права, защите свобод СМИ и продолжения реформ, необходимых для присоединения к ЕС", — добавила Ортагус.
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В мире , Владимир Попов , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ГРУ , Госдеп США , НАТО , Москва , Черногория
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