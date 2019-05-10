На президента Филиппин заполз огромный таракан

Огромный таракан заполз на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте, выступавшего перед сенатом. Об этом сообщает Reuters.

На опубликованных изданием Rappler кадрах заметно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте убрал его рукой со своей одежды.

Он пошутил, что насекомое могли послать представители главной оппозиционной Либеральной партии. «Это либерал! Это точно», — поиронизировал глава государства, после чего продолжил выступление.

В июле 2018-го сообщалось, что житель Филиппин казнил таракана на миниатюрном электрическом стуле. Весь процесс он снял на видео.