«Я единственный»: Трамп рассказал о своем «таланте» сдерживать нрав Болтона

Трамп добавил, что его помощник имеет «жесткую позицию» по ситуации в Венесуэле , однако «это нормально».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лишь он якобы способен сдержать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона , который пользуется репутацией «ястреба».

При этом Трамп добавил, что его помощник имеет «жесткую позицию» по ситуации в Венесуэле, однако «это нормально».

«Честно говоря, я сдерживаю Джона, что довольно удивительно. Я единственный, кто его сдерживает», — цитирует его Politico.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что его помощники придерживаются разных взглядов.

«У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые немного более миролюбивые, чем он», — сказал американский президент.

В заключение он добавил, что Болтон ему нравится.