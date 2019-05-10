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«Я единственный»: Трамп рассказал о своем «таланте» сдерживать нрав Болтона 

ТК «Звезда» + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Oliver Contreras, globallookpress
Трамп добавил, что его помощник имеет «жесткую позицию» по ситуации в Венесуэле, однако «это нормально».
Американский президент Дональд Трамп заявил, что лишь он якобы способен сдержать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
При этом Трамп добавил, что его помощник имеет «жесткую позицию» по ситуации в Венесуэле, однако «это нормально».
«Честно говоря, я сдерживаю Джона, что довольно удивительно. Я единственный, кто его сдерживает», — цитирует его Politico.
Вместе с тем Трамп подчеркнул, что его помощники придерживаются разных взглядов.
«У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые немного более миролюбивые, чем он», — сказал американский президент.
В заключение он добавил, что Болтон ему нравится.
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