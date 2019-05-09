Sun: в переговорах по брекситу Мэй вооружится победным опытом футболистов «Ливерпуля»

Победа «Ливерпуля» над «Барселоной» в рамках футбольной Лиги Чемпионов поможет Терезе Мэй в ходе переговоров по брекситу, пишет The Sun, ссылаясь на слова британского премьера, сказанные в ходе заседания палаты общин. Триумф «Ливерпуля» доказывает, что успеха можно добиться даже тогда, когда многие считают, что всё уже кончено, отметила Мэй.

Тереза Мэй заявила, что в переговорах по брекситу вдохновится невероятной победой «Ливерпуля» над «Барселоной» в Лиге Чемпионов УЕФА , пишет The Sun.

В ходе заседания палаты общин премьер пошутила, что у неё все равно есть возможность добиться маловероятного триумфа, даже когда кажется, будто «европейская оппозиция уже победила». Издание отмечает, что раннее лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Мэй посоветоваться с тренером «Ливерпуля» о том, как побеждать в Европе.

«Я думаю, что победа «Ливерпуля» над «Барселоной» показывает, что когда все говорят, что всё кончено, европейская оппозиция победила, время на исходе, пора принять поражение — на самом деле можно добиться успеха, если сплотиться», — заявила премьер в ответ на слова Корбина.

В минувший вторник на своём поле «Ливерпуль» в ответном матче против «Барселоны», которой проиграл в Испании со счётом 0-3, невероятным образом отыгрался, одержав победу со счётом 4-0, и вышел в финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Неловкость для Мэй состоит в том, что немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп как раз выступает за повторный референдум по брекситу, отмечает The Sun.

Тереза Мэй не считается поклонником футбола, пишет издание: при этом известно, что она увлекается крикетом. Что касается Джереми Корбина, то он давний болельщик лондонского «Арсенала».