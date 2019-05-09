Трамп рассказал о «красивом письме» от главы КНР

Ранее глава США обвинил Пекин в срыве двусторонних переговоров по заключению торговой сделки. Через некоторое время представители азиатской державы опровергли претензии Белого дома, напоминает РИА Новости.

Как писал News.ru, Китай отказался от большинства согласованных с США договорённостей в рамках торговых переговоров. Пекин также не намерен менять своё законодательство. До этого Трамп заявил, что 10 мая Вашингтон увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.