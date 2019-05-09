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Трамп рассказал о «красивом письме» от главы КНР 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ting Shen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил журналистам, что получил «красивое письмо» от председателя КНР Си Цзиньпина и намерен позвонить китайскому коллеге.
Ранее глава США обвинил Пекин в срыве двусторонних переговоров по заключению торговой сделки. Через некоторое время представители азиатской державы опровергли претензии Белого дома, напоминает РИА Новости.
Как писал News.ru, Китай отказался от большинства согласованных с США договорённостей в рамках торговых переговоров. Пекин также не намерен менять своё законодательство. До этого Трамп заявил, что 10 мая Вашингтон увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.
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В мире , Азия , США , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , РИА Новости , Китай
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