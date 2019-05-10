США задержали судно из Северной Кореи

Северокорейский сухогруз Wise Honest был арестован на территории США . Об этом сообщается на сайте американского Министерства юстиций.

Согласно информации министерства, судно использовали для нелегального экспорта угля и импорта военной техники, скрывая его принадлежность. Отмечается, что это нарушает санкции США и ООН

«Северная Корея и компании, которые помогают ей уклоняться от санкций, должны знать, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить их соблюдение», — заявил помощник генерального прокурора Джон Демерс.

Задержание северокорейского судна за нарушение санкционного режима стало первым подобным случаем, говорится в сообщении. Позже федеральный суд Манхэттена рассмотрит иск о конфискации Wise Honest.