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США задержали судно из Северной Кореи 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: U.S. Justice Dept. / AP
Северокорейский сухогруз Wise Honest был арестован на территории США. Об этом сообщается на сайте американского Министерства юстиций.
Согласно информации министерства, судно использовали для нелегального экспорта угля и импорта военной техники, скрывая его принадлежность. Отмечается, что это нарушает санкции США и ООН.
«Северная Корея и компании, которые помогают ей уклоняться от санкций, должны знать, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить их соблюдение», — заявил помощник генерального прокурора Джон Демерс.
Задержание северокорейского судна за нарушение санкционного режима стало первым подобным случаем, говорится в сообщении. Позже федеральный суд Манхэттена рассмотрит иск о конфискации Wise Honest.
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В мире , санкций КНДР , ООН , КНДР , США
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