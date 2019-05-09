Ведущего «Би-би-си» уволили за расистский твит о сыне Маркл и принца Гарри

Ведущий "Би-би-си" Дэнни Бейкер был уволен из-за твита о королевском младенце принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом Бейкер сообщил в своем твиттере

Ведущий разместил в твиттере фотографию пары, которая держала в руках одетую маленькую обезьянку. Выложенный снимок он подписал так: "королевского младенца выписали из роддома".

Пост вскоре был удален, а ведущий извинялся, признав, что его поступок был глупым.

Однако пользователи соцсетей были возмущены и посчитали, что Бейкер издевается над расовой принадлежностью Маркл, ставшей первой представительницей королевской семьи смешанной расы.

По словам представителя вещательной корпорации, твит Бейкера противоречит ценностям, которые компания стремится воплощать, поэтому было принято решение его уволить.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Маркл показали сына.