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Мэй на встрече с Сараджем призвала добиваться перемирия в Ливии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава британского правительства Тереза Мэй встретилась в четверг в Лондоне с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и обсудила с ним ситуацию в североафриканской стране. Как сообщила канцелярия британского премьера на Даунинг-стрит, 10, во время встречи Мэй призвала направить усилия на достижение договоренностей о прекращении огня между воюющими сторонами.
"Премьер-министр Тереза Мэй встретилась сегодня на Даунинг-стрит с премьер-министром Сараджем. Она выразила свою обеспокоенность продолжающимся конфликтом в Ливии и призвала добиваться прогресса в достижении перемирия", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter премьерской канцелярии.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тысяч получили ранения.
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В мире , Конфликты , Тереза Мэй , Ливия
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