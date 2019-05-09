В Казахстане в День Победы заблокировали доступ к социальным сетям

Казахстанские провайдеры заблокировали 9 Мая доступ к социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам, свидетельствует международная неправительственная организация NetBlocks.

Пользователи в Нур-Султане и Алма-Ате жаловались на отсутствие доступа в Facebook, Instagram, а также на работу мессенджеров Telegam и WhatsApp​​​.

Особенно большие проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью возникли в районе проведения памятного шествия «Бессмертного полка», которое прошло по центральным улицам Алма-Аты и столицы республики.