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Юнкер назвал главные качества своего идеального преемника 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал в четверг на саммите ЕС в Сибиу идеальные характеристики, которыми должен обладать его преемник.
Юнкер принимает участие в неформальных переговорах глав 27 стран ЕС в Трансильвании, которые проходят в преддверии выборов в Европарламент в конце мая. Их итоги повлияют на формирование состава будущей Еврокомиссии, нынешний мандат которой истекает этой осенью.
"У главы Еврокомиссии должны быть идеи и большое умение слушать", — заявил Юнкер, отвечая на вопрос журналистов, какими, по его мнению, качествами должен обладать будущий глава ЕК.
Кандидатами на этот пост являются политики, возглавляющие избирательные списки панъевропейских партий, представленных в Европарламенте. Наиболее вероятным кандидатом становится политик, чья партия набирает наибольшее число голосов, при этом окончательно кандидатура утверждается после голосования лидеров стран ЕС в Евросовете и одобрения Европарламента.
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Комментарии1
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия , Сибиу , Трансильвания
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