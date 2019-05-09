Президент Армении возглавил шествие «Бессмертного полка» в Ереване

Президент несет портрет легендарного советского разведчика Геворга Варданяна, участвовавшего в обеспечении безопасности "большой тройки" на Тегеранской конференции 1943 года.

"Геворга Варданяна я знал много лет и дружил с ним. Он был моим советником, когда я занимал должность премьер-министра Армении (в 1996-1997 годах — ред.)", — сказал президент журналистам.

В шествии участвуют мэр Еревана Айк Марутян , вице-спикер парламента Ален Симонян, депутаты. Участников акции, несущих портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, впервые сопровождают армянские байкеры. Ветераны войны едут впереди колонны на УАЗ-ах. Военный оркестр играет музыку тех лет.

"Акция эта важна в нескольких отношениях. Во-первых, это очень важно с точки зрения того, что она показывает, что мы не забываем наше прошлое, что мы не забываем наши традиции, те уроки которые пережили наши предки, трагические уроки. Мы не забываем подвиг наших отцов, дедов, не забываем то, что они смогли переступить через страх, пожертвовать всем, чтобы на земле воцарился мир, и не господствовало зло", — сказал журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, это не только очень важное общественно-политическое мероприятие, но и важный личный поступок каждого человека, "потому что в этот день мы вспоминаем тех наших родных близких, которые воевали, работали в тылу, обеспечили нам — детям и внукам — то настоящее, которое мы имеем сегодня".

"В третьих, это важно с точки зрения того, что мы помним уроки, с которыми мы столкнулись и это дает надежду на то, что мы сумеем не повторить те трагические ошибки, которые совершались ранее и не допустить, чтобы зло, война восторжествовали. Сегодня это очень важно, поэтому это день памяти, но это еще и день настоящего и день будущего. И мне очень приятно видеть и чувствовать с каким вдохновением и душевностью отмечается этот день здесь в Армении", — сказал дипломат

Шествие "Бессмертного полка" проходит в Армении в четвертый раз. В этом году, помимо Еревана, акция организована также в Гюмри, Ванадзоре, Капане, и Иджеване.