В Европе есть проблема антисемитизма, заявил главный раввин России

Волна антисемитизма снова поднимается в Европе, в России же еврейская община процветает в силу более благоприятного отношения к ней, заявил журналистам главный раввин России Берл Лазар.

"Для нас очень важно, чтобы в мире узнали, что происходит сегодня в России, и как развивается еврейская община, как молодые ребята принимают активное участие в еврейской жизни, как комфортно они сегодня чувствуют себя. И это уже не секрет, что уровень антисемитизма в России сегодня намного благоприятнее, чем в Европе" — заявил он журналистам в ходе памятного мероприятия, посвящённого поездке в Европу делегации еврейских студентов из России и приграничных с ней стран.

Она приурочена к окончанию Второй мировой войны и столетнему юбилею итальянского писателя Примо Леви, пережившего Холокост.

Сочи, Хабаровска, Красноярска, Омска, Грузии, По словам Лазара, в нынешней поездке принимают участие около 800 молодых людей со всей России — из Москвы Петербурга и других городов. Также с ними приехали их сверстники из Азербайджана Казахстана и прибалтийских стран. Все они являются участниками образовательной студенческой программы Яхад, которая осуществляется под эгидой Федерации еврейских общин России. Студенты посещают факультативные занятия в течение учебного года и в мае в качестве поощрения едут в тур по Европе. В этом году ребята отправляются в поездку уже в 7-й раз. Завершением тура станет акция "Марш жизни" в мемориальном комплексе "Освенцим".

"То, что сегодня мы отмечаем важность Победы над фашизмом это, к сожалению, воспоминание о том, что такая трагедия возможна. И мы видим сегодня в Европе, как волна антисемитизма снова поднимается. Это знак, что, к сожалению, даже когда мы празднуем победу, мы не можем быть уверены, что это не может повториться еще раз. Поэтому наш сигнал и послание евреям здесь — посмотрите, что сегодня произошло в России, как сегодня смогли бороться с антисемитизмом. Посмотрите, как еврейская община вышла из пепла и процветает. И это возможно, когда есть поддержка и на государственном уровне, и на бытовом. И тысячи молодых ребят, которые гордятся сегодня своим еврейством, могут выйти на улицы в кипах и не стесняться того, кто они есть. Это и есть знак новой России", — сказал Лазар, который на полях мероприятия успел пообщаться с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы приглашаем его в Россию. Я думаю, что он может быть тем человеком, который сможет поменять отношение к России в Европе. К сожалению, то, что мы видим сегодня в Европе, это недопонимание. И мы хотим, чтобы все стало по-другому", — подытожил Берл Лазар.

В своем выступлении глава итальянского правительства назвал антисемитизм "самоубийством для европейского человека", поскольку таким образом он уничтожает важнейшую часть своей идентичности.

"Во многих странах Европы, даже в Италии и в Риме, произошли случаи позорного насилия, которые сталкивают нас с новыми формами расизма зачастую антисемитского характера. Я подтверждаю обязательство Италии содействовать религиозной свободе и бороться со всеми формами дискриминации и нетерпимости", — заявил Конте.

Главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи, в свою очередь, подчеркнул "важный урок", который связан с поездкой российской еврейской молодежи.

"Мы привыкли на протяжении десятилетий историй, что Россия — как очень далекая и малообщительная страна. На самом деле мир изменился, общение идёт в электронном виде, и все, что происходит, становится ближе. Каждую секунду личность одного должна открываться другому, и с вашей стороны нам поступает урок дружбы и братства в том, что мы должны создавать вместе", — сказал Ди Сеньи.

В рамках визита делегации в Италию также состоялись торжественные мероприятия в римской синагоге, в которых принял участие шоумен Семен Слепаков , сделавший коллективное фото с участниками визита.

Мероприятие прошло при поддержке Еврейского музея и центра толерантности, чьим информационным партнёром с марта 2019 года выступает МИА "Россия сегодня".