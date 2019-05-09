Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Globo: суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Reuters
Бразильский суд вынес постановление о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.
Таким образом суд подтвердил обоснованность состоявшегося 21 марта ареста политика, что впоследствии было оспорено адвокатами Темера. Прокуратура полагает, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс.) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".
Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.
19 декабря Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула против политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Поскольку в тот момент Темер занимал пост президента и обладал частичной неприкосновенностью от судебного преследования, его дело было передано в Федеральный верховный суд (ФВС) — высшую судебную инстанцию страны. Именно она должна была принять окончательное решение о том, предстанет ли политик перед судом. Однако 1 января на посту главы государства Темера сменил Жаир Болсонару. Именно поэтому рассматривавший дела Темера судья ФВС Луис Роберту Баррозу решил, что подозреваемый больше не обладает привилегиями, а потому его дело должна рассматривать нижестоящая инстанция.
Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темер запросил у бизнесменов 10 млн реалов ($2,7 млн) для финансирования как собственной избирательной кампании, так и кампании партии Бразильское демократическое движение. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября 2018 года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Темеру обвинения в коррупции в рамках этого дела, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до окончания его президентского мандата, то есть до 1 января 2019 года.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил о намерении признать Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта "Северный поток - 2" В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект
Комментарии
В мире , Генпрокуратура РФ , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будем бороться: США дали обещание по «Северному потоку — 2»8
Истинный мотив: Путин «проверил на прочность» Зеленского189
В расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка106
Даже не второе: Раскрыты шансы РФ на победу в «Евровидении»1
Новая межпланетная станция: РФ взялась за Луну всерьез
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение