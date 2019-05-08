Визит Помпео в Россию состоится по просьбе США

«В ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня… Визит организуется по американской просьбе и продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречи министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии», — говорится в заявлении МИД РФ.

Сирия и Для Помпео этот визит в Россию будет первым. На повестке дня, как сообщал МИД ранее, — Венесуэла Украина . Также в МИДе заявляли, что дипломаты возможно обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, сообщается, что российские власти готовы рассмотреть конкретные предложения США по заключению нового соглашения о вооружениях взамен разорванного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Владимир Путин может встретиться с Майком Помпео 14 мая в Сочи

Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Он подчеркнул, что в этот день намечены переговоры Помпео с Лавровым, и это главное мероприятие, которое пока есть в планах у главы американского внешнеполитического ведомства, передает НСН.

«…а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — отметил представитель Кремля.

Неделей ранее Лавров в телефонном разговоре обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле и акцентировал внимание на том, что страна близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

«В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права», — поясняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В беседе Лавровым было указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями.

«Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — пояснили в МИД РФ.

Дипломатами затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших российско-американских контактов,

Позднее Лавров назвал «неправдой» слова представителей США по поводу «российского вмешательства» в дела Венесуэлы.

«Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда», — заявил российский министр.

Он сообщил, что шеф американского Госдепа призывал Москву прекратить оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро . Аналогичное требование Помпео выдвинул в адрес Кубы.

«Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», — подчеркнул Лавров.

Возвращение США к «доктрине Монро » двухсотлетней давности «отражает неуважение к народам Латинской Америки в целом».

Президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину в 1823 году.

Опираясь на нее, США смогли расширить свои территории и влияние в Северной и Южной Америках, таким образом не позволяя Европе вмешиваться в дела Нового света, а со своей стороны отказываясь от вмешательства в европейские дела.