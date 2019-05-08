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Помпео заявил, что сотрудничество Лондона с Huawei может затруднить обмен разведданными 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил в среду Великобританию, что ее сотрудничество с китайской корпорацией Huawei может стать для Вашингтона препятствием в обмене разведывательной информацией с Лондоном. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил, выступая с лекцией в Лондоне.
"Недостаточная безопасность станет препятствием для возможностей США по обмену определенной информацией в защищенных сетях. Это то, чего хочет Китай — разделить западных союзников с помощью битов и байтов, а не пуль и бомб", — сказал Помпео.
"Спросите себя, сохранила бы "железная леди" [премьер-министр Маргарет Тэтчер] молчание в ситуации, когда Китай нарушает суверенитет стран через коррупцию и принуждение", — задался он вопросом.
Лондонская газета The Daily Telegraph 24 апреля информировала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сети мобильной связи 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной" инфраструктуре.
Впрочем, на совместной пресс-конференции с Помпео в среду глава британского МИД Джереми Хант заверил, что такое решение еще не принято. А британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт дал понять в среду, что внедрение сетей пятого поколения в королевстве может быть отложено.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Джереми Хант , Маргарет Тэтчер , Тереза Мэй , МИД , Госдеп США , Daily Telegraph , Китай , Великобритания
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