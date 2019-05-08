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МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России фиксирует заметное усиление давления со стороны ФБР на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности. Об этом ТАСС заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду.
"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", — заявили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в июле 2018 года в разгар антироссийской истерии в США была арестована Мария Бутина. Тогда россиянку обвинили в политическом лоббизме.
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В мире , Политика , США , МИД , ФБР , ИТАР-ТАСС
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