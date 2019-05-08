МИД РФ: ФБР усилило давление на россиян в США

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", — заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в июле 2018 года в разгар антироссийской истерии в США была арестована Мария Бутина. Тогда россиянку обвинили в политическом лоббизме.