Испанский художник написал картину о российских военных в Сирии

Художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау презентовал картину о российских военнослужащих в Сирии под названием «Алеппо. Помощь пришла».

На картине изображены российские солдаты, передающие гуманитарную помощь сирийцам, сообщает РИА «Новости».

По словам художника, полотно написано по его собственным впечатлениям. Картина передает соседство войны и «величия помощи солдат, охраняющих мирное население», пояснил Феррер-Далмау.

«Это был очень эмоциональный момент, потому что я видел это своими глазами: как были благодарны люди, жители, как им нужна помощь», — поделился впечатлениями художник.

Феррер-Далмау отметил сходство между российскими и испанскими военнослужащими, заявив, что чувствовал себя среди россиян как дома.

«Это храбрые солдаты, которые много чего перенесли, они выносливы, как никто, дружелюбны, вежливы. Как и мы, испанцы», — сказал он.

Как сообщил испанец, во время написания картины он ощущал «огромное участие и поддержку» со стороны российских солдат.

Художник подарил полотно Министерству обороны России . Сообщается, что картина будет вставлена в Зале Победы Центрального музея ВС. Ведомство в свою очередь испанцу медаль «За заслуги в борьбе с международным терроризмом».

В прошлом году Феррер-Далмау поехал в Сирию по приглашению Минобороны России. Побывав в местах боевых действий, художник разуверился в стереотипах о русских.