Великобритания: Мадуро и РФ несут страдания венесуэльцам

Министр подчеркнул, что действия Москвы не несут ничего, кроме страданий для венесуэльского народа. При этом политик отметил, что Лондон пытается донести свою позицию до России, которую обвиняет во вмешательстве в политический процесс в Венесуэле, передаёт РИА Новости.