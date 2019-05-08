Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что страны запада должны усилить давление на режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, включая введение новых санкций. По словам дипломата, меры необходимо принять и в отношении России, которая поддерживает действующие власти Боливарианской Республики.
Министр подчеркнул, что действия Москвы не несут ничего, кроме страданий для венесуэльского народа. При этом политик отметил, что Лондон пытается донести свою позицию до России, которую обвиняет во вмешательстве в политический процесс в Венесуэле, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона продолжит разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. Он подчеркнул, что власть Гаваны над Каракасом закончится, когда венесуэльцы выступят за свободу.