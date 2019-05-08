Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ

Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, обвиняемых освободили в зале суда. Во вторник суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и Рубана, однако перенес его из-за неявки защитников Рубана. После заседания Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность и она обращалась в МВД для предоставления госохраны, но никакой реакции от ведомства не было.

"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", — заявила Савченко в интервью интернет — изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.

По ее словам, она знает имена этих людей, но называть их отказалась.