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Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее жизни угрожают агенты Службы безопасности Украины.
Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, обвиняемых освободили в зале суда. Во вторник суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и Рубана, однако перенес его из-за неявки защитников Рубана. После заседания Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность и она обращалась в МВД для предоставления госохраны, но никакой реакции от ведомства не было.
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", — заявила Савченко в интервью интернет — изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
По ее словам, она знает имена этих людей, но называть их отказалась.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Комментарии
В мире , Украина , Антон Волошин , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , СБУ , МВД , Верховная Рада , ВГТРК
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