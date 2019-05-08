Жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, предложили лишить социальных выплат и пенсий, передает «Интерфакс».
Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что соответствующее предложение уже обрабатывается.
«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — сказала она.
В среду правительство Украины принял решение не признавать полученные жителями Донбасса российские паспорта законными и действительными.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.