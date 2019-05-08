Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европе задумались о санкциях против Ирана 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: France Secretary of Defense / Wikimedia
Франция допустила введение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Флоранс Парли.
«На сегодня ничего не может быть хуже выхода Ирана из [ядерной] сделки», — заявила Парли. Она добавила, что санкции могут быть введены в случае нарушения иранцами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Ранее Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.
6 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты направят к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков. Американская сторона намерена сделать это в ответ на тревожные действия со стороны Ирана, направленные на обострение отношений.
Отношения США и Ирана обострились ровно год назад. Несмотря на то, что Тегеран отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций, 8 мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и анонсировал возобновление режима рестриктивных мер против Ирана.
Президент Ирана Хасан Рухани тогда в свою очередь заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.
Последние новости
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари «Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Комментарии
В мире , Хасан Роухани , Джон Болтон , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , ЕС , Германия , Иран , Китай , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как чехи дискриминируют русских
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае25
Умер Евгений Крылатов3
Названа причина нового ЧП с SSJ-10052
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100471
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Умер Евгений Крылатов
Общество
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Названа причина нового ЧП с SSJ-100
Происшествия
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Москву затопит
Погода Новости Москвы
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение