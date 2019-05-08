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Грузинская царица отсудила у царя половины двух машин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тбилгорсуд частично удовлетворил иск Анны Багратиони-Грузинской к бывшему мужу Давиду Багратиони-Мухранели и признал законными ее требования на половины двух автомобилей из трех, совместно приобретенных во время брака этих представителей царской семьи Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Брак Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели, заключенный в 2009-м, распался в 2013 году. Сейчас они оспаривают в судах как право именоваться настоящими царями и царицами, так и делят собственность.
Царица получила право на половины автомобилей Porsche Cayenne и Mercedes GL. АвтомобильBMW X5 сохранен полностью за царем, сообщает грузинское агентство «Прайм-тайм».
Грузия утеряла царскую династию Багратиони в 1801 году, после того, как император Александр I издал манифест о присоединении Грузии к России.
Династия Багратионов ведет свой отсчет с 1008 года, от царя Баграта III. В 19 веке представители грузинской царской семьи были насильственно вывезены в Россию. В 1841 году российское правительство официально признало их «членами бывшего царского дома Грузии». Кроме России многие наследники фамилии жили в Испании и других странах Европы. Периодически в Грузии обсуждают идею конституционной монархии, однако этот неудачный брак сильно ударил по сторонникам монархии.
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В мире , Кавказ , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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