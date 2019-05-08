Грузинская царица отсудила у царя половины двух машин

Тбилгорсуд частично удовлетворил иск Анны Багратиони-Грузинской к бывшему мужу Давиду Багратиони-Мухранели и признал законными ее требования на половины двух автомобилей из трех, совместно приобретенных во время брака этих представителей царской семьи Грузии , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Брак Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели, заключенный в 2009-м, распался в 2013 году. Сейчас они оспаривают в судах как право именоваться настоящими царями и царицами, так и делят собственность.

Царица получила право на половины автомобилей Porsche Cayenne и Mercedes GL. АвтомобильBMW X5 сохранен полностью за царем, сообщает грузинское агентство «Прайм-тайм».

Грузия утеряла царскую династию Багратиони в 1801 году, после того, как император Александр I издал манифест о присоединении Грузии к России.