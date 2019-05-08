Иран берёт под прицел дипломатов и военных США

Иран снимает с себя часть обязательств, возложенных подписанным в 2015 году Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) — сделкой по ядерной программе. Соответствующие письма разосланы иранским руководством остальным подписантам соглашения. Решение последовало в ответ на продолжающееся давление со стороны американской администрации. Разведывательные ведомства США ожидают от Ирана прямых военных провокаций в Сирии Ираке . В связи с этим на Ближний Восток перебрасывается авианосная ударная группа ВМС США, а также бомбардировщики B-52.

Великобритании, ФРГ, Китаю и О том, что Исламская Республика ставит на паузу свою приверженность двум статьям СВПД, было сообщено пяти странам-участницам соглашения — России Франции . США покинули сделку ровно год назад, обвинив Иран в том, что его действия не соответствуют «духу соглашения».

Иран проявлял сдержанность в течение года, но другие участники сделки не смогли выполнить свои обязательства, так что у Ирана не было другого выхода, кроме как сократить свою ответственность в рамках соглашения, — говорится в письме от лица иранских властей, распространённом 8 мая.

О полном выходе Ирана из СВПД пока речи не идёт. Сокращение обязательств касается только ограничений на количество хранящихся в Иране тяжелой воды и урана, обогащённого до уровня не более 3,75%.

Решение принято на фоне годовщины американского «ядерного» демарша и отправки ударной авианосной группы ВМС США на Ближний Восток. В связи с ситуацией вокруг Ирана госсекретарь Майкл Помпео даже отменил запланированный визит в Берлин и отправился в Багдад. Там шеф американской дипломатии встретился с премьер-министром, президентом Ирака и другими должностными лицами. Выступая перед журналистами, Помпео сказал, что он обсуждал «поток угроз» из Ирана.

Беспокоиться по поводу иранских угроз у США есть все основания. Накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило: американское разведсообщество нашло свидетельства того, что Иран разработал детальный план по атаке на американцев в ряде ближневосточных стран. Чиновники утверждают, что ещё на прошлой неделе не было никаких явных признаков новой угрозы со стороны Исламской Республики. Однако повод для тревоги появился после того, как была проведена новая разведывательная оценка, которая продемонстрировала, что опасность от Ирана и его посредников и прокси-сил исходит в Ираке, Сирии и даже Кувейте. Один из источников Wall Street Journal обратил внимание: пока неясно, идёт ли речь об операциях, которые Тегеран действительно планировал провести в ближайшее время, или это меры на случай непредвиденных обстоятельств, когда американское военное командование решится на более жёсткие меры в отношении Ирана.

Президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали о серьёзных последствиях решения усилить экономическое давление на Исламскую Республику и внести Корпус стражей Исламской революции — наиболее влиятельную военно-политическую организацию в Иране — в черные списки. Сенатор-демократ Тэмми Дакворт (подполковник ВС США в отставке) недавно совершила рабочую поездку в Ирак. По её словам, меры, предпринятые президентской администрацией в отношении иранского руководства, были лишними: они создали дополнительную опасность не только для американских военных, но и для дипломатического персонала, который работает на Ближнем Востоке. В Белом доме уточняют, что наиболее беспокойство вызывает судьба американских военнослужащих. Судя по всему, они обозначены как одна из главных мишеней в рамках иранского плана, который содержит перечень ответных мер против США.

Представители американского разведсообщества были удивлены спецификой разработанной иранским руководством программой нападений. По словам чиновников, она включает в себя как удары с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов, так и провокации на суше. К примеру, есть предположение, что Тегеран может отдать распоряжение шиитским формированиям в Сирии — иракским, ливанским и местным сирийским — усилить свою активность. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи уже отдал приказ донести до иранского руководства, что любой шаг против военнослужащих или дипломатов США — даже со стороны сил, косвенно связанных с Исламской Республикой, — повлечёт за собой тяжелые последствия.