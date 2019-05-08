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Искали 40 лет: в США показали, чем убили Троцкого 

Рамблер + ещё 3 42 минуты назад
Международный музей шпионажа в Вашингтоне выставил в своей коллекции ледоруб, которым был убит революционер Лев Троцкий. Об этом сообщает ТАСС.
Фото орудия в прошлом году опубликовали на странице музея в Instagram.
Американский историк Кит Мелтон, передавший экспонат в дар музею, рассказал корреспонденту ТАСС, что искал этот ледоруб 40 лет, объездив ради этого Мексику, Россию, Европу и США. Еще три года ушло на установление его подлинности.
В итоге орудие убийства обнаружилось в 2005 году в доме жительницы Мехико Аны Алисии Салас. По ее словам, ледоруб она получила в наследство от деда — сотрудника тайной полиции Альфреда Саласа. Она рассказала, что на следующий день после убийства Троцкого ледоруб показывала мексиканская полиция на пресс-конференции. Это мероприятие запечатлено на фото, которое есть в распоряжении Мелтона.
После пресс-конференции ледоруб передали в полицейское хранилище улик. Через несколько лет его забрал Альфред Салас, открывший музей криминалистики. После нескольких попыток кражи экспоната Салас заменил его копией, а оригинал отнес домой.
Когда подлинность ледоруба удалось установить, Мелтон выкупил его у внучки полицейского. Среди доказательств подлинности историк называет полное совпадение отпечатков окровавленных пальцев на ледорубе, запечатленных на снимке 1940 года, и следов ржавчины на хранившемся у Салас орудии.
Лев Троцкий скончался в Мексике 21 августа 1940 года после удара ледорубом по затылку. Удар нанес проникший в окружение Троцкого агент советских спецслужб Рамон Меркадер. Считается, что он пронес орудие под плащом.
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В мире , Видео , США , Лев Троцкий , Кит Мелтон , ИТАР-ТАСС
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