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Популярность партий Макрона и Ле Пен сравнялась 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
22% французов готовы отдать свой голос за партию главы государства Эммануэля Макрона «Вперёд, республика!» на выборах в Европейский парламент. Такой же уровень поддержки зафиксирован у «Национального объединения» Марин Ле Пен.
За фракцию «Республиканцы» готовы проголосовать 14% граждан, а за Непокорённую партию — 9%, свидетельствуют данные исследования, проведённого Elabe.
Только 30% граждан страны считают, что Европарламент представляет интересы жителей ЕС. От 44% до 55% избирателей Макрона поддерживают европейские институты. У Ле Пен это значение заметно ниже: от 14% до 19%.
Ранее News.ru писал, что группа из 88 депутатов от Лейбористской партии Великобритании предложила включить в манифест партии, с которым она пойдёт на выборы в Европарламент, пункт о проведении референдума по любому соглашению об условиях Brexit.
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В мире , Социология , Марин Ле Пен , Партия "Республиканцы" , ЕС , Лейбористская партия , Европарламент
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