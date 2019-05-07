Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии

Обстановка в Идлибской зоне деэскалции остается напряженной.

Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению сторон генерал-майор Владимир Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор , в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2110 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3360 тонн.

В рамках реализации указа президента Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 6 мая 2019 года амнистировано 57883 человека.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалции остается напряженной. Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны действующих в ней незаконных вооруженных формирований. В течение суток боевики обстреляли населенные пункты Джуб-эль-Мгара, Кинсиба, Руйесет-Искандер, Кесаб, Сафар провинции Латакия, Сафсасара, Ниха провинции Идлиб, Рашидин провинции Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.