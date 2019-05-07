Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Обстановка в Идлибской зоне деэскалции остается напряженной.
В Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению сторон генерал-майор Владимир Купчишин.
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2110 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3360 тонн.
В рамках реализации указа президента Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 6 мая 2019 года амнистировано 57883 человека.
Обстановка в Идлибской зоне деэскалции остается напряженной. Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны действующих в ней незаконных вооруженных формирований. В течение суток боевики обстреляли населенные пункты Джуб-эль-Мгара, Кинсиба, Руйесет-Искандер, Кесаб, Сафар провинции Латакия, Сафсасара, Ниха провинции Идлиб, Рашидин провинции Алеппо.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД Украины пообещали «сюрприз» в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса Украинский депутат порадовал жену романтическим путешествием в Крым Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дейр-Эз-Зор , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скрывающемуся» от следствия Порошенко нашли оправдание4
«Ненастоящие россияне»: Киев вынес вердикт жителям ДНР267
«Летчики-недоучки»? Что на самом деле погубило SSJ16
Расшифрован разговор пилота SSJ и диспетчеров89
Пока вы не уснули: роковая ошибка пилотов SSJ 10034
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение