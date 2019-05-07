Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос, общалась ли она с новоизбранным президентом, Савченко сказала: "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась".

Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.