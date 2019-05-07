Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что может быть полезна новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИД.
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".
Отвечая на вопрос, общалась ли она с новоизбранным президентом, Савченко сказала: "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась".
Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".
В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.
Последние новости
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100 "Готов пойти в ад": о чем люди забыли на Радоницу Оборвавшиеся жизни: что известно о погибших в катастрофе в Шереметьево
Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Министерство обороны , МИД , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потеря связи: В Шереметьеве сделали заявление16
Расшифрован разговор пилота SSJ и диспетчеров63
Пока вы не уснули: роковая ошибка пилотов SSJ 10032
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение405
Обнародованы детали «сделки века» США36
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение