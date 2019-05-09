США продлили санкции против Сирии

Продление касается не только санкционных мер, но и режима чрезвычайного положения в отношении САР.

Продление касается не только санкционных мер, но и режима чрезвычайного положения в отношении САР. Впервые он был введен еще в 2004 году и с тех пор неоднократно дополнялся, как отмечается в документе.

«Президент предпринял эти действия, чтобы противостоять чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой действиями правительства Сирии», — говорится в тексте.

Вместе с тем в указе приведен список «угроз», в числе которых присутствуют все клише, используемые американской пропагандой против Сирии. Помимо «поддержки терроризма», там присутствует «жестокость», «репрессии», «нарушения прав человека» и другие пункты.

Ранее сообщалось, что Трамп также ввел новые санкции против Ирана, касающиеся металлургической отрасли. Эти ограничительные меры затронут не только иранские производства, но и компании из других стран, которые торгуют металлами из Ирана.