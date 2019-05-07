Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не согласовали время: не пришедшего на допрос Порошенко оправдали за неявку в Генпрокуратуру 

Рамблер 16 минут назад
Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал причины неявки президента страны на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях на Майдане в 2014 году, передает RNS.
«Бандитизм»: Климкин назвал получающих паспорта РФ в Донбассе «ненастоящими россиянами»
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что следователь не согласовал с Порошенко время прибытия на допрос.
«Президент является человеком, который чтит законы, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля», — приводит Сарган слова Юрия Луценко.
При этом Луценко раскритиковал действия главы управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, вызвавшего президента на допрос.
По словам Луценко, Горбатюк «кормит свое эго, а не добивается справедливости».
Отмечается также, что Петр Порошенко утром 7 мая участвовал в торжественной церемонии приведения судей Верховного суда Украины к присяге.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос по делу об убийствах во время Евромайдана. 7 мая стало известно, что украинский лидер не пришел в Генпрокуратуру. Сергей Горбатюк заявил, что не явившись на допрос, Порошенко поставил себя выше закона.
Комментарии1
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ненастоящие россияне»: Киев вынес вердикт жителям ДНР267
«Летчики-недоучки»? Что на самом деле погубило SSJ15
Расшифрован разговор пилота SSJ и диспетчеров89
Пока вы не уснули: роковая ошибка пилотов SSJ 10034
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение440
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение