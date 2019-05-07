Не согласовали время: не пришедшего на допрос Порошенко оправдали за неявку в Генпрокуратуру

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал причины неявки президента страны на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях на Майдане в 2014 году, передает RNS.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что следователь не согласовал с Порошенко время прибытия на допрос.

«Президент является человеком, который чтит законы, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля», — приводит Сарган слова Юрия Луценко.

При этом Луценко раскритиковал действия главы управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, вызвавшего президента на допрос.

По словам Луценко, Горбатюк «кормит свое эго, а не добивается справедливости».

Отмечается также, что Петр Порошенко утром 7 мая участвовал в торжественной церемонии приведения судей Верховного суда Украины к присяге.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос по делу об убийствах во время Евромайдана. 7 мая стало известно, что украинский лидер не пришел в Генпрокуратуру. Сергей Горбатюк заявил, что не явившись на допрос, Порошенко поставил себя выше закона.