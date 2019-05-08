Швейцарских архитекторов «шокировало» создание моста в Киеве по их проекту

Власти Киева позаимствовали концепцию и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten. Об этом сообщает украинское издание "Наши гроши" со ссылкой на соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот.

Студия участвовала в конкурсе на проект моста, организованной мэрией Киева в 2013 году. Тогда победителя не объявили, но проект швейцарцев занял второе место. В 2017 году киевские власти, по словам Шафрот, предложили уступить им права на проект за 39 тысяч швейцарских франков (около 38 тысяч долларов) при его реальной стоимости в 6 миллионов франков (5,8 миллиона долларов), в результате сделка не состоялась.

Недавно, по словам Шафрот, несколько архитекторов уведомили, что в Киеве строится мост, который очень похож на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.

Проверив эти данные, швейцарские архитекторы были "просто шокированы", призналась Шафрот. По ее словам, они нашли 3D визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются между собой некоторыми деталями, а именно: с наличием или отсутствием лифта, или по стеклянным элементам настила перекрытия. Несмотря на эти различные детали, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта", отметила соучредитель фирмы.