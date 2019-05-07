Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю

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Из-за выдачи паспортов в ДНР: Киев готовит для Кремля «сюрприз» 

Рамблер + ещё 9 19 минут назад
Украина готовит ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению главы МИД Украины Павла Климкина, ответ будет «будет одновременно системным и асимметричным».
«Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом», — написал Климкин в колонке для «Украинской правды».
Министр также рассказал, что обратился к главам МИД стран «большой семерки» с призывом ввести новые санкции против России.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Комментарии193
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Украинская правда
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