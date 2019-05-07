Атаковать Крымский мост и сирийский город: в чем разница

На минувшей неделе миру предстали два доклада о последствиях "гуманитарных" бомбежек, которым американцы со своими союзниками на протяжении нескольких лет подвергали многострадальную Ракку в Сирии . Прямо скажем, "математика" обоих отчетов разительно отличается. Как и реакция американской прессы на них.

Один из докладов — международной правозащитной организации Amnesty International (AI). В этом документе Ракка названа "самым разрушенным городом современной эпохи", и количество жертв среди гражданского населения в результате американских бомбардировок только с июня по октябрь 2017 года, по самым скромным подсчетам, оценивается в 1,6 тысячи человек. Подчеркиваем: подсчеты действительно скромные. Сирийское правительство полагает, что жертв там на порядок больше.

Второй доклад сразу вслед за первым представил Пентагон . В отчете для конгресса, рассекреченном для публики, говорится не только о Ракке, но и в целом о результатах американских авиаударов по разным населенным пунктам мира в 2017-м и частично в 2018 году. Так вот, согласно этому документу, за весь 2017-й год американцы уничтожили 793 гражданских лица. Львиная доля — жертвы беспощадных бомбардировок иракского Мосула. Если же взять период, указанный в докладе AI (июнь — октябрь 2017 года), то американцы признают ответственность за гибель около 150 мирных жителей в Ракке. Согласитесь, 150 и 1,6 тысячи — значительная разница.

Показательна реакция американской прессы на оба отчета. Если о докладе Пентагона сообщили многие (пусть это и не стало предметом серьезного анализа и обсуждения), то сведения AI основные СМИ Америки постарались попросту проигнорировать. Если и упомянули, то вскользь или в сопровождении резкой критики и нападок. Так, журнал The Washington Examiner назвал доклад AI "необычайно идиотской атакой на возглавляемую США кампанию против ИГИЛ*".

Автор этой статьи Том Роган обвинил правозащитников в "практически полном непонимании боевых реалий". Пытаясь оспорить методологию подсчета жертв бомбежек, американский журналист фактически утверждает, что без этих мирных трупов не было бы победы над террористами, а Ракка по-прежнему находилась бы в руках боевиков. В итоге он называет Amnesty "левацкой группой, не уважающей ни американских военных, ни моральную миссию, которую они выполняют". Это "подарок для пропагандистов ИГИЛ*", заключает автор статьи.

Думается, нелишне напомнить, что Том Роган — это тот самый журналист, против которого Следственный комитет России в прошлом году возбудил уголовное дело за куда более идиотский (пользуясь терминологией сего господина) призыв к украинской армии взорвать Крымский мост. Этот журналист также посвятил не одну статью обличению зверств российской армии в отношении боевиков, засевших в Алеппо. Как легко заметить, практическая разница между призывами бомбить Крымский мост и стирать с лица земли арабские города — в том, что первое никому сделать не удастся, а уж безнаказанно — тем более.

Следует отметить: правозащитники AI нигде и не утверждали, что Ракку или Мосул можно было захватить без жертв среди мирного населения. Однако их доклад, базирующийся на показаниях тех, кто пережил бомбежки, вообще ставит под сомнение утверждение американцев о том, что сохранение жизни гражданских входило в задачу коалиции. Во всяком случае, одна из жительниц Ракки, потерявшая в этой бойне всю семью, включая четырех детей, имеет право в этом сомневаться. "Если бы силы коалиции проводили адекватную разведку перед нанесением ударов, много мирных жителей было бы спасено", — делает однозначный вывод Amnesty International.

Разница в подходах России и США к населению, которое освобождали от исламистов, колоссальная. Достаточно посмотреть на то, как восстанавливается после освобождения Алеппо и как безразличны американцы к разрушенным ими населенным пунктам.

Неоднократные призывы Москвы к западным странам разработать план мирного строительства сирийских городов остался без ответа. Запад, активно участвовавший в разрушениях (только в не самой большой по размеру Ракке, по подсчетам AI, уничтожено более 11 тысяч зданий), прямо заявляет, что не собирается восстанавливать Сирию до тех пор, пока там у власти находится Башар Асад

Но мы же видим по Мосулу, что дело вовсе не в Асаде. В Ираке-то правит режим, вполне устраивающий американцев. Однако США пока палец о палец не ударили, чтобы помочь Багдаду решить проблемы полностью разрушенного ими мегаполиса. Скоро уже два года, как боевики выбиты из Мосула, а город по-прежнему лежит в руинах, из-под которых даже не удосужились достать разложившиеся трупы.

Подход американцев к судьбе Мосула и Ракки дает основания предположить, что концепция "диких городов", представленная в начале нулевых годов профессором Колледжа ВМС США Ричардом Нортоном , уже принята Пентагоном на вооружение. Неслучайно на прошлой неделе эту концепцию озвучивал на конференции по будущему безопасности в Вашингтоне представитель Вест-Пойнта, оправдывавший ею американские бомбардировки в Сирии и Ираке.

Сам термин "дикий город" говорит о многом. Это мегаполис, лишенный управляемости и (это обязательное условие) чье население настроено враждебно к американцам. Соответственно, не стоит и особо ограничивать себя в выборе мер по отношению к такому месту и его обитателям. Причем не важно, кто в данный момент формально контролирует город — противники или союзники. Ведь к "дикарям" (помните, в США так долго называли и коренное население Северной Америки) можно применять любые методы.

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* Террористическая организация, запрещенная в России