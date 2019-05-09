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«Это кнут»: в команде Зеленского сочли опасным закон об украинизации 

ТК «Звезда» + ещё 25 36 минут назад
Фото: Pavlo Gonchar ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В данном процессе силовые методы могут его не только замедлить или остановить, но и вовсе развернуть в обратном направлении, убеждены в команде Зеленского.
Закон об украинском языке, который накануне был принят Верховной радой, является «кнутом», способным иметь обратное действие. С таким заявлением выступил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш.
Он подчеркнул, что процесс так называемой «украинизации» должен быть органичным, чтобы он проходил «лучше и быстрее».
«Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заявил Юраш в эфире телеканала ZIK.
Вместе с тем он добавил, что в данном процессе силовые методы могут его не только замедлить или остановить, но и вовсе развернуть в обратном направлении.
Что же касается самого Зеленского, то он, комментируя закон о языке, лишь отметил, что последствия «сложно спрогнозировать», однако уже успел пообещать «сразу после вступления в должность президента провести его (закона — прим. ред.) тщательный анализ». Речь идет о соответствии документа Конституции Украины. Зеленский также призвал Раду принимать законы, которые будут объединять общество, а не наоборот.
Двадцать пятого апреля Верховная рада во втором чтении приняли законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним, единственным официальным языком на Украине может быть только украинский, а любые попытки ввести в стране официальное многоязычие — это якобы «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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