Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги". К такому выводу в своей статьей в немецкой газете Suddeutsche Zeitung пришел журналист Даниэль Бресслер.

Ранее во вторник Помпео неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом и вместо этого посетил Багдад.

"В мире дипломатии есть невежливость", — пишет Бресслер. Однако вместе с тем есть и "бесстыдство", считает журналист, приводя в качестве примера решение Помпео.

"Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", — констатирует журналист, отмечая при этом, что до сих не ясно, что же могло оказаться для американского госсекретаря более важным, чем короткий визит в Берлин.

При этом Бресслер отмечает, что внешняя политика Вашингтона при Трампе по-своему предсказуема. По его мнению, она следует принципу, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики", даже при спорах с союзниками.

"Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", — уверен автор.

В то же время журналист выражает надежду, что после ухода Трампа Соединенные Штаты снова станут для Германии настоящим партнером и соратником.

"Но никогда больше они не станут тем государством-гарантом, на которое так долго полагались немцы", — заключает Бресслер.