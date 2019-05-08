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Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги» 

РИА Новости + ещё 19 30 минут назад
Фото: Reuters
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги". К такому выводу в своей статьей в немецкой газете Suddeutsche Zeitung пришел журналист Даниэль Бресслер.
Ранее во вторник Помпео неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом и вместо этого посетил Багдад.
"В мире дипломатии есть невежливость", — пишет Бресслер. Однако вместе с тем есть и "бесстыдство", считает журналист, приводя в качестве примера решение Помпео.
"Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", — констатирует журналист, отмечая при этом, что до сих не ясно, что же могло оказаться для американского госсекретаря более важным, чем короткий визит в Берлин.
При этом Бресслер отмечает, что внешняя политика Вашингтона при Трампе по-своему предсказуема. По его мнению, она следует принципу, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики", даже при спорах с союзниками.
"Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", — уверен автор.
В то же время журналист выражает надежду, что после ухода Трампа Соединенные Штаты снова станут для Германии настоящим партнером и соратником.
"Но никогда больше они не станут тем государством-гарантом, на которое так долго полагались немцы", — заключает Бресслер.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о структурных изменениях в отношениях Европы и США, которые негативно сказываются на двусторонних контактах. Кроме того, он раскритиковал внешнеторговую политику Вашингтона, отметив, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.
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