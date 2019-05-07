«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

По мнению Апаршина, пробивать сухопутную дорогу в Крым России не нужно: полуостров сейчас используется как инфраструктура, где накапливаются огромные запасы. Также он подчеркнул, что в современном мире невозможно за ночь перебросить группировки войск.

«Есть же система предупреждения: пошла бригада на обучение — и мы об этом знаем, задержалась — тоже об этом знаем, подали запасы — вопрос, а зачем подали запасы?» — пояснил.

При этом Апаршин считает, что в обороне существует некая «точка невозврата», которую нельзя пропустить.

«А чтобы этого не пропустить, надо адекватно реагировать. Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России», — заявил эксперт.

В то же время Апаршин считает, что Зеленскому не нужно безотлагательно восстанавливать ВМС страны. По мнению эксперта, ни строительство морских баз, ни возведение стены на границе не поможет остановить Россию. Он посоветовал новому президенту обратить внимание на границу с Белоруссией.

«Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую возможность», — пояснил он.