Пока самозваный «и.о. президента Венесуэлы» Гуайдо продолжает каяться за провал государственного переворота, в американских СМИ появляются очень любопытные утечки. В частности, подробно описано, почему именно недавняя попытка военного мятежа провалилась. Стоит ли верить таким публикациям — и каких важных обстоятельств не учитывает в Венесуэле Вашингтон?
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал неудачной попытку переворота в Венесуэле и заявил, что готов одобрить предложение США об интервенции в страну, если такое поступит. Об этом он рассказал в интервью Washington Post. Гуайдо рассчитывал, что военнослужащие начнут переходить на сторону оппозиции и Мадуро сложит с себя полномочия, но этого не произошло. «Может быть, потому что нам все еще нужно больше солдат, и, возможно, нам нужно больше должностных лиц режима, готовых поддержать это, защитить конституцию», — сказал оппозиционер.
Одновременно некоторые американские издания стали распространять вроде как инсайдерскую информацию о том, что в Белом доме наметился раскол по вопросу Венесуэлы. Якобы президент Трамп не хотел бы эскалации конфликта и прямого военного вмешательства в дела латиноамериканской войны, но может уступить напору бескомпромиссного Болтона. Суммарно все это демонстрирует провал избранной как Вашингтоном, так и венесуэльскими оппозиционерами стратегии по свержению президента Мадуро.
Как понимать удивительные рассказы как Гуайдо, так и американских высших чиновников об обстоятельствах провалившегося переворота?
В странах, в которых Соединенные Штаты решают сменить режим или хотя бы повлиять на него изнутри, американцы раз за разом попадают в одну и ту же ловушку. Они начинают преувеличенно доверять тому, что говорят всякого рода беженцы, эмигранты, профессиональные «борцы с режимом», оппозиционные политологи, интеллигенция и «журналисты без границ» и без постоянной работы. Американцы наивно полагают, что раз эти люди за западную демократию и за все хорошее против всего плохого, значит, их информация и оценки — истина в последней инстанции. Сказали, что путинский режим развалится под санкциями через год, а Крымский мост не построят — так и будет. Не случилось — не важно, все равно ребята-то хорошие, дело свое знают, надо к ним прислушиваться.
В том, что касается России, это — небольшая устойчивая группа эмигрантов и «временно работающих в США» оппозиционеров. А по Венесуэле — это люди Карлоса Веккьо (несмотря на его феерическое фиаско с российскими пранкерами Лексусом и Вованом), бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма и так называемая Habana Consulting Group, базирующаяся на Майами, а также отдельно взятые оппозиционеры типа Карлоса Альберто Монтанера. А застарелая неприязнь Трампа к сотрудникам разведки приводит к тому, что он больше доверяет высказываниям и «показаниям» такого рода персонажей, чем профессиональным докладам.
Например, Ледесма утверждает, что разговаривал с некими высокопоставленными венесуэльскими военными. Те поведали ему жуткую историю о том, как их вызвали в Управление военной разведки и как бы случайно показали доску, на которой были развешаны фотографии их жен, детей и родителей. После этого у них якобы отпало желание бунтовать против Мадуро, а так бы они тут же побежали бы свергать антинародный режим. История публикуется в американской испаноязычной газете и снабжается душещипательными подробностями о том, как страшно вообще находится в здании военной разведки, в котором одновременно могут пытать до 300 человек.
Трампу это переводят и кладут на стол в папке «ранней птички» — ежедневного утреннего обзора прессы. Он это читает и верит, что венесуэльским военным надо просто создать условия, при которых они выступят против Мадуро. А то они очень хотят, но в силу разных обстоятельств не могут себе этого позволить. Эта история очень похожа на то, как Иванка приносила отцу фейковые фотографии якобы убитых в ходе газовой атаки в Сирии детей и требовала от самого могущественного человека в мире покарать негодяев.
Нечто похожее, видимо, разворачивалось и перед неудавшимся путчем. Гуайдо и компания вдруг открыто стали рассказывать, что ЦРУ несколько месяцев вело переговоры с тремя ключевыми фигурами окружения Мадуро: с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, главным судьей Верховного суда Майкелем (Михаилом) Морено и, самое главное, с начальником охраны президента Венесуэлы Иваном Рафаэлем Эрнандесом Далу. Эти трое, со слов Болтона и Абрамса, были готовы предать Мадуро, а переговоры с ними велись в Панаме, Доминикане и Коста-Рике. И плевать, что эта троица в последний год вообще Венесуэлы не покидала, кроме поездки министра обороны в Москву.
Согласно американской версии событий, ЦРУ собиралось именно создать условия для этих троих, чтобы они не пострадали после транзита власти и наступления демократии. И все бы получилось, но вдруг выяснилось, что Иван Эрнандес Далу внесен в санкционный список и ему, как и членам его семьи, запрещен въезд в США.
Дальше начинается Голливуд. У начальника охраны Мадуро вроде как трехлетний ребенок, страдающий тяжелым лейкозом, и ему требуется пересадка костного мозга, которую можно сделать в США. Но госдепартамент раскорячился на фашистский крест и снимать санкции с Далу отказался (куда смотрел Помпео?). Он обиделся, и переворот сорвался. Иван, Владимир и Михаил выказали стойкую верность президенту Мадуро.
Первое, что приходит на ум после изучения этой версии событий: то ли Гуайдо с Болтоном сошли с ума, то ли они сознательно пытаются очернить наиболее близких к Мадуро людей. Хорошо, ты признаешь, что попытка переворота не удалась, но зачем же сдавать агентуру (если это правда) и в подробностях рассказывать, кого, где и за сколько пытались купить? С другой стороны, некоторая логика все-таки есть. Если попытки переманить на свою сторону старших офицеров венесуэльской армии так и не удались, то можно попробовать разобщить их, подорвать ситуацию в венесуэльской армии и в окружении Мадуро изнутри. Пусть выясняют отношения между собой. Сменил же Мадуро руководство военной разведки от греха подальше.
Правда, теперь американцы утверждают, что он сделал это под давлением Москвы и там теперь сидят сотни русских и тысячи кубинцев. Но кто же тогда приглашенным военным фотографии их семей показывал? Русские? Или все-таки кубинцы? Оппозиционный деятель Карлос Альберто Монтанер вообще утверждает, что «крошечная Куба колонизировала Венесуэлу» и теперь надо использовать термин новояза — «Кубасуэла». Кстати, операцию по пересадке костного мозга можно провести и на Кубе, и в России. Совершенно не обязательно вымаливать у американцев визу в обмен на предательство (если эта история вообще имела место, а не была лишь частью компании по дезинформации и дискредитации высших должностных лиц Венесуэлы).
То, что происходит сейчас в Венесуэле, все больше напоминает европейские войны времен раннего Возрождения, когда все решало не столько оружие, сколько подкупы, посулы и закулисные переговоры. Болтон в роли Борджиа, конечно, удивителен, особенно если учитывать его специфическую манеру поведения. Тут надо понимать, что венесуэльское сознание, как и во многих других латиноамериканских странах, предельно романтично и мифологизировано. Например, сейчас наиболее экзальтированные сторонницы Гуайдо (у него, как у всех подобного рода лидеров, есть устойчивая женская группа поддержки) утверждают, что речь не идет о путче или попытке переворота, а это называется «гражданское восстание». Но тогда непонятно, при чем тут перетягивание на свою сторону вооруженных сил.
Людей, кстати, дополнительно раздражает пропагандистская кампания со стороны либералов против Симона Боливара, Освободителя, главного символа и иконы венесуэльской государственности. Уже давно развязана псевдоисторическая дискуссия о том, был ли Боливар тираном или просто диктатором? Это принципиальная разница, а не отвлеченный спор. Поскольку период Войны за независимость и личность Симона Боливара — главное событие в истории Латинской Америки и главная личность того периода, то «развенчание тирана» по своему размаху идеологического воздействия на население сравнимо с постоянно неутихающими страстями в России по поводу личности и роли Сталина.
В свое время Уго Чавес едва не был исключен из военной академии за то, что отказался называть Боливара «тираном», а придя к власти, провел дополнительную эксгумацию и перезахоронение тела Освободителя, создав своеобразный культ Боливара. Это не праздный разговор, это составляющая идеологической войны против действующей власти Венесуэлы, поскольку
посмертная дискредитация Симона Боливара открывает путь продвижению американских ценностей в стране. Фигура Боливара и его историческая роль — что-то вроде главной скрепы венесуэльского самосознания.
Есть мнение, что проамериканские перевороты в Латинской Америке сейчас трудноосуществимы именно потому, что, мол, венесуэльцам не с чем сравнить свою жизнь. В Восточной Европе в 1990-91 годах венграм, чехам и полякам было достаточно посмотреть через границу на жизнь немцев и австрийцев, чтобы понять, к чему им стремиться. А в Латинской Америке (может быть, за исключением Аргентины) нет положительных примеров, все живут примерно одинаково. Только кого-то, как Колумбию, поддерживают США, а кого-то нет. И фигура Симона Боливара, стремившего создать супергосударство, способное конкурировать в Западном полушарии с США, приобретает особый смысл для всех, кто не связывает свою жизнь с Северной Америкой.
Иными словами, часть американской внешнеполитической бюрократии во главе с Болтоном будет до последнего пытаться разрушить Венесуэлу не только как «режим чавистов», но и как осколок «боливарианского духа». Этот дух есть антиамериканизм в чистом виде с глубоко запрятанным, но все-таки видимым стремлением к доминированию в Латинской Америке вопреки мнению Вашингтона. По большому счету, именно в этом смысл происходящего — в ликвидации очага потенциального «боливарианства», а даже не в нефти.
Это глубоко идеологический конфликт, а не только меркантильный. А следовательно, американцы будут биться до последнего, чтобы не только убрать Мадуро, но и ликвидировать очаг самостоятельности на собственном «заднем дворе». А значит, эта музыка будет вечной. Даже батарейки менять не надо.