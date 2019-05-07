Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не может продавить Раду»: кто пытается лишить Зеленского полномочий 

Рамблер 42 минуты назад
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее принести присягу, чтобы распустить Верховную раду, в которой у него нет сторонников. Как пишет автор РИА Новости Антон Лисицын, Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая, а депутаты всеми силами пытаются ему помешать: дату церемонии по закону назначает именно Рада.
Раду нельзя распустить, если до конца срока ее полномочий останется менее полугода.
Нынешние депутаты пришли к власти 27 ноября 2014-го, а очередные выборы парламента состоятся 27 октября 2019-го, поэтому процедуру роспуска необходимо начать до 27 мая.
Как отмечает РИА Новости, как только победа Зеленского на выборах стала очевидной, фракция «Самопомощи» предложила законопроект, урезающий полномочия президента. Лидер «Самопомощи» Андрей Садовый пояснял, что в украинском законодательстве нет закона, в котором прописан процесс импичмента.
При этом среди самих оппонентов Зеленского нет единства. Рассмотрение законопроекта перенесли из-за отсутствия кворума.
Автор РИА Новости отмечает, что новому главе государства придется формировать собственную вертикаль власти, а это не просто сделать в парламентско-президентской республике: Рада утверждает премьер-министра, министра обороны, главу МИД, СБУ и Национального банка. Депутаты могут объявить импичмент президенту, без их согласия президент не может подписать некоторые указы. При этом в действующей Раде коалиция во многом держится на «Блоке Петра Порошенко».
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил РИА Новости, что назначение даты инаугурации покажет, в чьих руках находится политическая инициатива.
«Власть не дают, власть берут. Рада демонстрирует, что Зеленский ее продавить не может и что депутаты готовы к длительному, затяжному противостоянию с новым президентом», — подчеркнул эксперт.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в случае, если Зеленский досрочно распустит Раду, парламентская коалиция станет де-факто пропрезидентской, а это изменит формат власти в стране.
Комментарии112
В мире , Видео , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Золотарев , МИД , СБУ , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру106
Названа основная версия трагедии в Шереметьево529
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-1001004
Директор отреагировал на данные о смерти Моисеева
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы172
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение