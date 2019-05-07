«Не может продавить Раду»: кто пытается лишить Зеленского полномочий

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее принести присягу, чтобы распустить Верховную раду , в которой у него нет сторонников. Как пишет автор РИА Новости Антон Лисицын, Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая, а депутаты всеми силами пытаются ему помешать: дату церемонии по закону назначает именно Рада.

Раду нельзя распустить, если до конца срока ее полномочий останется менее полугода.

Нынешние депутаты пришли к власти 27 ноября 2014-го, а очередные выборы парламента состоятся 27 октября 2019-го, поэтому процедуру роспуска необходимо начать до 27 мая.

Как отмечает РИА Новости, как только победа Зеленского на выборах стала очевидной, фракция «Самопомощи» предложила законопроект, урезающий полномочия президента. Лидер «Самопомощи» Андрей Садовый пояснял, что в украинском законодательстве нет закона, в котором прописан процесс импичмента.

При этом среди самих оппонентов Зеленского нет единства. Рассмотрение законопроекта перенесли из-за отсутствия кворума.

Автор РИА Новости отмечает, что новому главе государства придется формировать собственную вертикаль власти, а это не просто сделать в парламентско-президентской республике: Рада утверждает премьер-министра, министра обороны, главу МИД СБУ и Национального банка. Депутаты могут объявить импичмент президенту, без их согласия президент не может подписать некоторые указы. При этом в действующей Раде коалиция во многом держится на «Блоке Петра Порошенко».

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил РИА Новости, что назначение даты инаугурации покажет, в чьих руках находится политическая инициатива.

«Власть не дают, власть берут. Рада демонстрирует, что Зеленский ее продавить не может и что депутаты готовы к длительному, затяжному противостоянию с новым президентом», — подчеркнул эксперт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в случае, если Зеленский досрочно распустит Раду, парламентская коалиция станет де-факто пропрезидентской, а это изменит формат власти в стране.