«Самую красивую женщину-сантехника» нашли в Великобритании

В английском городе Кру, графство Чешир, нашли самую красивую женщину-сантехника Великобритании . Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Карли Гэйл (Carly Gayle) начала подрабатывать в 15 лет, помогая по выходным отцу-сантехнику. «Он научил меня, как паять трубы, и все в таком духе. Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался, — вспомнила британка. — Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа».

Позже Гэйл поступила в ремесленное училище, где помимо нее было 200 юношей и только одна девушка. Она признается, что отношение людей к женщинам-сантехникам довольно предвзятое. «Некоторые спрашивают: "А где мужчина?". Они сомневаются, что я достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу», — пояснила она.

Благодаря модельной внешности Гэйл привлекает повышенное внимание клиентов. Несмотря на специфику работы, женщина тщательно ухаживает за собой. «Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой в опилках, — рассказала она. — Но как и любая девушка, я люблю маникюр. Если мне нужно сохранить его к определенному дню, я заматываю ногти скотчем».

По словам британки, работа сантехником приносит ей немалые деньги — 36 тысяч фунтов стерлингов в год (3,1 миллиона рублей). «Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег, — заключила Гэйл. — Возможно даже больше, чем большинство женщин в моем возрасте».

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