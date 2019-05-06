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В Намибии введено чрезвычайное положение 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Из-за засухи президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил на всей территории страны чрезвычайное положение.
По словам главы государства, в течение сезона дождей, который уже завершился, на территории Намибии практически не было дожде, а это означает, что стране предстоит столкнуться с природным бедствием — засухой, которая отразится на многих гражданах, передает ТАСС.
Профильным министерствам и правительственным агентствам Намибии отдано распоряжение мобилизовать все возможные ресурсы для оказания необходимой помощи населению и предупреждения возможных негативных последствий засухи.
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В мире , Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Намибия
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