В Намибии введено чрезвычайное положение

Из-за засухи президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил на всей территории страны чрезвычайное положение.

По словам главы государства, в течение сезона дождей, который уже завершился, на территории Намибии практически не было дожде, а это означает, что стране предстоит столкнуться с природным бедствием — засухой, которая отразится на многих гражданах, передает ТАСС.

Профильным министерствам и правительственным агентствам Намибии отдано распоряжение мобилизовать все возможные ресурсы для оказания необходимой помощи населению и предупреждения возможных негативных последствий засухи.