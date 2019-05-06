Меган Маркл практикует «метод кенгуру» с новорожденным сыном

Герцогу и герцогине Сассекским было предложено прижать своего новорожденного сына к голому телу, чтобы помочь малышу приспособиться к жизни вне утробы. Такой контакт с только что появившимися на свет младенцами носит название «метод кенгуру» или «кожа к коже», и практикуется по всему миру, включая Россию

Как уже сообщал 6 апреля News.ru, Меган Маркл родила мальчика весом 7 фунтов 3 унции (примерно 3,3 кг) в 5.26 утра, с опозданием более чем на неделю от тех сроков, что ставили акушеры. Вэл Уиллкокс, специалист дородового обучения в Национальном фонде деторождения (NCT), призвал Меган поближе познакомиться со первенцем через контакт «кожа к коже», пишет Daily Mail. «Метод кенгуру», когда ребёнок прижимается к голой груди родителя, является одним из лучших способов связи вскоре после рождения, помогает успокоиться маме и успокоить ребенка, регулируя его сердцебиение, температуру и дыхание. Меган это поможет ещё и в том случае, если герцогиня намерена вскармливать малыша грудным молоком.

Контакт «кожа к коже» полезен не только мамам, но и папам, и в этой связи принцу Гарри также было предложено практиковать эту методику. Концепция, часто используемая для недоношенных детей, поможет Гарри развить связь со своим ребёнком, что полезно для них обоих.

Я призываю пары проводить как можно больше времени, обнимая и держа своего малыша голым на голой груди. Вы не можете избаловать новорожденного ребёнка, — считает Уилкокс, добавив, что отцы часто ошибочно думают, что всё, что они могут сделать для малютки — это поменять мокрые пелёнки. — Вы можете весь день провести с ребёнком на груди. Он спит, вы сидите, считая каждый волосок на его голове, и это абсолютно нормально.

В Великобритании с таким трепетом ожидали рождения первенца принца Гарри, что ещё 3 мая на страницах СМИ появилась история о том, что Меган Маркл уже родила девочку, но родители делают из этого тайну.