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В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение в страну 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Венесуэла готова дать ответ на возможное военное вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела страны. Об этом заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
«Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ, и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу, готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была Не хотелось бы видеть такой сценарий», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.
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