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Ставку Гитлера превратят в мемориал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Public domain
Ставку лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Волчье логово», располагающуюся на территории современной Польши, отреставрируют и превратят в мемориальный комплекс. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Deutsche Welle.
Как отмечает издание, в начале 2000-х годов территорию ставки приобрел частный инвестор, который превратил ее в «туристический аттракцион». Там проходили частные экскурсии, также желающие могли поиграть в пейнтбол. Кроме того, в одном из зданий был организован тир, где посетители могли пострелять по бутылкам из автоматов.
В 2017 году у «Волчьего логова» появились новые арендаторы, которые закрыли тир и прекратили устраивать игры в пейнтбол. Кроме того, были восстановлены несколько построек, где разместились экспозиции, посвященные военному значению ставки.
Как пояснил Deutsche Welle один из сотрудников будущего мемориала Себастиан Трапик, после реставрации посетители «Волчьего логова» смогут увидеть его «историческое значение». По его словам, в ходе работ, в частности, планируется восстановить барак, где в 1944 году было совершено покушение на Гитлера. Кроме того, сохранившуюся со времен Второй мировой войны казарму, где раньше размещались офицеры СС, превратят в отель.
По планам новых арендаторов, ежегодно мемориал будут посещать до 300 тысяч туристов.
Ставка Гитлера «Волчье логово» располагалась в городе Растенбург (нынешний Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии. Она занимала площадь в 250 гектаров и представляла собой систему из порядка 50 железобетонных бункеров и такого же количества более легких наземных построек. Толщина бетонных покрытий бункеров достигала восьми метров.
20 июля 1944 года в одном из бараков «Волчьего логова» проходило штабное совещание во главе с Гитлером, в ходе которого один из главных участников заговора против фюрера граф Клаус Шенк фон Штауффенберг подложил под его стол портфель со взрывчаткой. В результате взрыва четверо из присутствовавших на совещании человек погибли, однако самому Гитлеру удалось пережить покушение — он был контужен.
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В мире , Deutsche Welle , Германия , Польша
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