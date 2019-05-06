Политолог: «дыхание» США ощущается не только в Венесуэле

Венесуэла призывает США к диалогу и уважению международных прав, сообщил МИД страны по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обсудили в воскресенье растущее внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции.

"Это момент для диалога, для здравого смысла, для возврата к уважению международных прав и двусторонних отношений. Те, кто советуют правительству США в вопросах безопасности, приводят страну в лабиринт без выхода, без какой-либо возможности выхода", ‒ говорится в заявлении МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что к очередной попытке госпереворота в стране, которая состоялась 30 апреля, имел отношение советник президента США Джон Болтон

Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Сам подход: готовы ли США к диалогу для решения венесуэльского кризиса ‒ он, конечно, не к этой администрации (Соединенных Штатов ‒ ред.). Мы уже многократно могли убедиться в этом на других примерах. В мире есть несколько горячих "фронтов", на которых ощущается "дыхание" Вашингтона. Помимо Венесуэлы это Сирия, Украина и так далее. И по всем этим направлениям США не демонстрируют желания сесть за стол переговоров и искать какой-либо компромисс", ‒ считает Андрей Суздальцев.

Он высказал мнение, что визит в Москву главы МИД Венесуэлы был очень своевременным: он напомнил Вашингтону о контрпродуктивности его политики.

"Администрация Дональда Трампа оказалась поразительно недееспособной на международной арене. Очень много пиар-кампаний, "демонстрации мускулов", постоянно направляются авианосные соединения по всей планете, а ведь ни одна проблема так и не решена. Они (администрация США ‒ ред.) явно активно рассчитывают на то, что лидер венесуэльской оппозиции (Хуан) Гуаидо возглавит страну, оттеснив легитимного президента Мадуро. И эта встреча в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы, состоявшаяся за сутки до встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео ‒ она очень своевременная, особенно после попыток произвести госпереворот в Венесуэле", ‒ уверен Андрей Суздальцев.

Встреча Лаврова и Помпео пройдет в Финляндии 6 мая.

В прошлый вторник оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро. Ряд стран во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. Россия, Китай, Турция и другие страны поддержали Мадуро как легитимного президента.