В ЛНР начали раздавать российские паспорта

Пункт выдачи российских паспортов открылся в самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИДа ЛНР Михаила Параскеева.

По его словам, жители области могут с 6 мая приходить в пункт и писать заявление, а также получить соответствующую консультацию по интересующим вопросам.

"С завтрашнего дня на территории Луганской народной республики открываются все территориальные подразделения миграционной службы", — добавил Параскеев.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.