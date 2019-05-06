Ким Чен Ын намерен встретиться с Абэ

"Рано или поздно я встречусь с Синдзо Абэ", — цитирует слова северокорейского руководителя агентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Ким Чен Ын в разговоре с американским президентом также признал неурегулированность проблемы похищенных японских граждан спецслужбами КНДР в 1970-х годах. Впрочем, пока остается непонятно, намерен ли лидер Северной Кореи решить данный вопрос.

Премьер Японии Синдзо Абэ неоднократно говорил о желании провести переговоры с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Японский политик убежден, что такая встреча будет способствовать разрешению имеющихся между Токио и Пхеньяном сложностей, в первую очередь проблемы похищенных.