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Ким Чен Ын намерен встретиться с Абэ 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер Кндр Ким Чен Ын собирается встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом глава Северной Кореи рассказал президенту США Дональду Трампу во время февральского саммита в Ханое.
"Рано или поздно я встречусь с Синдзо Абэ", — цитирует слова северокорейского руководителя агентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Ким Чен Ын в разговоре с американским президентом также признал неурегулированность проблемы похищенных японских граждан спецслужбами КНДР в 1970-х годах. Впрочем, пока остается непонятно, намерен ли лидер Северной Кореи решить данный вопрос.
Премьер Японии Синдзо Абэ неоднократно говорил о желании провести переговоры с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Японский политик убежден, что такая встреча будет способствовать разрешению имеющихся между Токио и Пхеньяном сложностей, в первую очередь проблемы похищенных.
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В мире , Синдзо Абэ , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США , Ханой , Япония
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