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Штаб Зеленского озвучил планы Украины по вступлению в НАТО и ЕС 

ТК «Звезда» + ещё 7 42 минуты назад
Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Ранее Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить днем его инаугурации 19 мая.
Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление страны в НАТО и ЕС.
Об этом в прямом эфире телеканала NewsOne заявил представитель штаба нового главы Украины Святослав Юраш.
Он подчеркнул, что в ходе предвыборной компании Зеленский неоднократно акцентировал свое внимание на необходимости вступления в евроатлантическое сообщество.
«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Этот вопрос озвучивался множество раз и лично Зеленским, и всем спектром экспертов. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован», — рассказал Юраш.
В настоящее время штаб избранного президента Украины ведет активную подготовку его внешнеполитических шагов в первые дни после вступления в должность.
Дату инаугурации Зеленского определит Верховная рада.
Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине с огромным отрывом от действующего президента Петра Порошенко. По итогам голосования победивший кандидат заручился поддержкой 73,22% избирателей. Порошенко поддержали менее 25%.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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