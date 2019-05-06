Штаб Зеленского озвучил планы Украины по вступлению в НАТО и ЕС

Об этом в прямом эфире телеканала NewsOne заявил представитель штаба нового главы Украины Святослав Юраш.

Он подчеркнул, что в ходе предвыборной компании Зеленский неоднократно акцентировал свое внимание на необходимости вступления в евроатлантическое сообщество.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Этот вопрос озвучивался множество раз и лично Зеленским, и всем спектром экспертов. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован», — рассказал Юраш.

В настоящее время штаб избранного президента Украины ведет активную подготовку его внешнеполитических шагов в первые дни после вступления в должность.

Дату инаугурации Зеленского определит Верховная рада.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине с огромным отрывом от действующего президента Петра Порошенко. По итогам голосования победивший кандидат заручился поддержкой 73,22% избирателей. Порошенко поддержали менее 25%.