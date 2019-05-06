Почему Джо Байден поднял вопрос расовой сегрегации

Бывший американский вице-президент, демократ Джозеф Байден сообщил, что при администрации Дональда Трампа в США возвращаются порядки времён расовой сегрегации, особенно в сфере законов о голосовании.

Об этом он заявил в ходе своего первого публичного выступления в качестве кандидата в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина.

В этом штате проживают более 1,3 млн афроамериканцев, большинство из которых традиционно голосуют за демократов, поэтому хороший результат на праймериз в Южной Каролине важен для Байдена. Он раскритиковал политику республиканцев, которые хотят ввести специальные удостоверения для участия избирателей в выборах, а также ограничить время раннего голосования. Бывший вице-президент сравнил эти инициативы с законами времён расовой сегрегации.

«Законы Джима Кроу незаметно снова приходят в нашу жизнь. Знаете, что бывает, если у всех равные избирательные права? Они (республиканцы. — RT) проигрывают», — приводит слова Байдена телеканал Fox News.

«Законы Кроу» — широко распространённое неофициальное название законов о расовой сегрегации, которые действовали в ряде штатов США в период с 1890 по 1964 годы. Власти некоторых штатов бывшего рабовладельческого Юга принимали декреты, которые ограничивали избирательные права чернокожего населения.

В Демократической партии США считают, что законы об удостоверениях избирателей (индивидуальные для каждого отдельного штата) являются дискриминационными по отношению к афроамериканцам и представителям других этнических меньшинств и усложняют процедуру голосования для чернокожих американцев.

Байден ранее называл заявления Трампа о том, что на выборах 2016 года миллионы человек проголосовали незаконно, «откровенной ложью».

«Республиканцы не хотят, чтобы голосовал рабочий класс. Не хотят, чтобы голосовали чернокожие», — утверждал бывший вице-президент.

Владимир Васильев. Подобными заявлениями Байден мобилизует тот электорат Демократической партии, который в 2008 и 2012 годах обеспечил победу на выборах Бараку Обаме, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады

«Сегодня у бывшего вице-президента есть конкуренты в лице сенаторов Кори Букера и Камалы Харрис — они имеют африканские корни и считаются представителями афроамериканской диаспоры. Байдену важно показать себя последовательным защитником этой части населения, чтобы голосовали не за Букера и Харрис, а за него», — подчеркнул эксперт.

Васильев также считает, что стремление Байдена напомнить избирателям о «законах Джима Кроу» свидетельствует о том, что расовые проблемы в США ещё далеки от решения. Эта тема займёт центральное место в его кампании, добавил эксперт.

«Апеллируя к этой теме, Байден пытается привлечь афроамериканскую часть электората, чтобы она отдала свой голос против политики республиканцев и Трампа», — пояснил Васильев.

Вспоминая Шарлотсвилл

Байден уже не в первый раз обращается к теме межрасовой вражды. Президентская кампания бывшего заместителя Обамы началась с видеообращения, в котором использовались кадры событий 2017 года в Шарлотсвилле, где произошли столкновения между сторонниками сноса памятников героям Конфедерации и их оппонентами. Многие политики-демократы, как и Байден, возлагают ответственность за произошедшие беспорядки на американского лидера.

«Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он внесёт коренные и непоправимые изменения в самую суть нашей страны. Я не могу оставаться в стороне и наблюдать, как это происходит», — заявил бывший вице-президент в своём обращении.

Напомним, что в 2017 году в ряде южных штатов США местные власти под давлением либеральных НКО и общественных объединений демонтировали памятники военачальникам и солдатам Конфедерации, которые во время Гражданской войны воевали за сохранение рабовладельческого строя.

В середине августа того же года Шарлотсвилл стал ареной столкновений сторонников сноса монумента военному лидеру южан, генералу армии Конфедерации Роберту Эдварду Ли , и противников этого решения властей. В результате многочисленных стычек между неонацистами и антифашистами пострадали несколько десятков человек, один погиб. В конфликте в общей сложности приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. Для подавления беспорядков властям пришлось объявить в городе чрезвычайное положение и прибегнуть к помощи Национальной гвардии.

Призрак Обамы

Для того, чтобы заручится поддержкой среди афроамериканцев, Байден активно напоминает о своём политическом прошлом — должности вице-президента при Обаме.

Так, в своём выступлении в Южной Каролине он заявил собравшимся об успехах предыдущей администрации в экономике и здравоохранении. Политик добавил, что гордится статусом представителя «демократического блока Обамы—Байдена».

Для того чтобы напомнить избирателям о том, насколько были близки их взгляды, штаб бывшего вице-президента опубликовал видеозапись от 2017 года о награждении Обамой своего друга и соратника президентской медалью Свободы.

«Прямолинейные советы Джо очень помогали мне лучше выполнять обязанности президента. Более эффективного партнёра на пути к достигнутому нами прогрессу сложно представить. Но самое главное то, что его карьера далека от завершения», — заявил тогда Обама.

В разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак напомнил, что, согласно политической традиции США, ушедший глава Белого дома всегда остаётся над схваткой за право возглавить страну. По этой причине 44-й американский президент пока публично не поддержал решение Байдена о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

«При этом Обама уже несколько раз нарушал этот принцип невмешательства, публично атаковав Трампа перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре 2018 года. Глава ушедшей администрации считает, что ему есть, что предъявить, но там, где это не является необходимым, он пока не вмешивается. Видимо, не такой уж Байден и друг, чтобы Обаме приходилось лишний раз напоминать о себе и подставляться», — считает политолог.

Васильев, в свою очередь, считает, что Байден сам попросил экс-президента не поддерживать его во время предвыборной кампании и стоял в стороне.

«Байден понимает, что Обама не считает его сильным политиком, и такое отношение может ослабить мобилизацию афроамериканского электората на предстоящих выборах», — пояснил эксперт.

Рабочая переписка

Одной лишь близости взглядов с Обамой будет недостаточно, чтобы убедить афроамериканцев проголосовать за Байдена, считают правозащитники.

«Он должен будет в понятной форме донести до избирателей, в частности чернокожих, какие меры примет для борьбы с расовым неравенством в стране во всех его проявлениях. Вот это будет настоящее испытание», — приводит газета The Guardian слова Рашада Робинсона, главы общественной организации Color of Change.

Между тем по репутации Байдена как защитника прав этнических меньшинств уже был нанесён серьёзный удар. В начале апреля телеканал CNN опубликовал выдержки из его рабочей переписки, датированные 1977 годом. Тогда Байден впервые был избран в американский сенат.

В этих письмах политик активно выступал против применения так называемых десегрегационных автобусов — организации проезда для чернокожих учеников в преимущественно белые школы. В частности, Байден благодарил за поддержку сенатора-демократа из штата Миссисипи Джеймса Истленда, который был ярым противником десегрегации, и часто называл чернокожих «низшей расой».

Несмотря на лидерство в опросах общественного мнения, бывшему вице-президенту рано считать победу на выборах решённым делом, считает Владимир Васильев.

«Как правило, лидеры, которые до начала голосования считались фаворитами, во время праймериз сходили на нет. Каким образом поведёт себя демократический избиратель в 2020 году, трудно предугадать», — заключил Васильев.

Стоит отметить, что опыт участия Байдена в предыдущих президентских гонках был неудачным. Он пытался стать кандидатом от демократов трижды — в 1984, 1988 и 2008 годах — и всегда проигрывал праймериз.