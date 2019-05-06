Силы Хафтара разгромили штаб противника

Вооруженные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Удары ливийских ВВС включили ряд позиций, среди них дипломатический клуб, дорога, ведущая к мечети», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что оперативный штаб сил нацсогласия, который возглавлял Усама аль-Джували, был полностью разгромлен точными попаданиями.

Ранее стало известно, что Военный лагерь генерального командования ЛНА подвергся вооруженному нападению, в результате которого были убиты девять солдат.

3 мая сообщалось, что ливийская армия вернула контроль над четырьмя районами столицы Триполи.

Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.